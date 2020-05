Musical über Katie Price

Katie Price arbeitet an einem autobiografischen Film. Das erzählte das Model ihren Fans in einem „Instagram“-Livestream. Doch das ist noch nicht genug. Weiter berichtete sie: „Und das Beste daran ist, dass es eine West End Show über mein Leben wird! Also ja, los geht´s!“

Außerdem bedauerte sie ihren Umgang mit Ex-Freund Kris Boyson: „Ich fühle mich wirklich schlecht bei dem, was ich Kris angetan habe, als ich mit ihm zusammen war. Ich hatte meine Gründe. Und wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, würde ich es ändern.“

Übrigens hat sich Katie Price eigentlich aus den Sozialen Netzwerken zurückgezogen.

