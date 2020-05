Muttertag: Batomae greift in Corona-Zeiten zum geschriebenen Wort

Gestern (10.05.) war es wieder an der Zeit, seiner Mama zu sagen, wie sehr man sie mag, denn gestern war Muttertag. Und kurz darauf steht auch der Vatertag (21.05.) an. Doch wie macht man das in Zeiten von Corona-Krise und Quarantäne? Batomae hat da einen Tipp für ihre Fans parat.

Im FirstNews-Interview sagte er: „Was ich natürlich ganz toll finde und was ich auch immer jedem empfehle, ist, wirklich nochmal einen Brief zu schreiben. Dann einfach mal Danke sagen. Das kommt auch häufig zu kurz. Und ich finde, bei einem Brief zählt nicht nur das geschriebene, sondern es ist auch die Zeit dahinter, die man sich genommen hat, sich hinzusetzen. Man schreibt wieder. Man macht sich viel intensiver Gedanken, wenn man mit der Hand schreibt. Es ist etwas sehr, sehr persönliches, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Deswegen werde ich, glaube ich, meinen beiden Eltern einen Brief schreiben.“

Übrigens: Batomae steht kurz vor der Veröffentlichung seines Debütalbums.

Foto: (c) Tim Ilskens / MCS