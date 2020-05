Muttertag: Mathea verschickt in Corona-Zeiten Blumen

Gestern (10.05.) war Muttertag. Es ist also wieder an der Zeit, seiner Mama zu sagen, wie sehr man sie mag. Doch wie macht man das in Zeiten von Corona-Krise und Quarantäne? Mathea hat da einen Tipp für ihre Fans parat.

Im FirstNews-Interview sagte sie: „Also ich habe das letztens ausprobiert. Und zwar habe ich einer Freundin zum Geburtstag online Blumen versendet. Also die sind dann wirklich an ihrem Geburtstag zu ihr nach Hause geliefert worden. Und ich glaube, ich werde meiner Mama und meinem Papa einfach Blumen vor die Haustür liefern lassen, wenn ich schon nicht physisch dabei sein kann und ihnen ein Bussi geben kann. Ich glaube, das ist so mein Trick für diesen Mutter- und Vatertag dieses Jahr.“

Übrigens: Mathea hat ihrer Mutter sogar einen Song gewidmet.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music