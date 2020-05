„Naglfar“ & ihre Unabhängigkeit

Mit ihrem neuen Album „Cerecloth“ meldet sich die Melodic-Black-Metal-Band „Naglfar“ nach acht Jahren Pause zurück. Frontmann Kristoffer W. Olivius und seine Mitstreiter Andreas Nilsson und Marcus E. Norman leiden aktuell nicht unter fehlenden Auftritten wegen der Corona-Krise, da sie alle drei beruflich voll im Leben stehen und nicht auf Einkünfte durch die Band angewiesen sind. Deshalb bezeichnen die Jungs gegenüber „Krone“ das neue Album auch nicht als Comeback.

Olivius sagte: „Uns war nebenbei auch immer wichtig, dass die Band total frei und unabhängig ist. Wir freuen uns über all die tollen Fans, aber sie sollen auch verstehen, dass die Realität nicht immer malerisch ist. Wir gehen den ehrlichen Weg. Auch der Metal ist stark an die Musikindustrie gebunden und die Szene ist voll von Blendern, die keine Ahnung von der Kunst haben. Das Spielen gerät oft in den Hintergrund und andere Dinge werden als wichtiger dargestellt. Du musst Verträge unterschreiben, wo du sogar Anteile an deinem Merchandise abgeben musst. Das ist eine große Schande und für uns nicht vertretbar. Deshalb auch die völlige Unabhängigkeit.“

Über die Arbeit am Album sagte Gitarrist Nilsson: „Prinzipiell proben und schreiben wir noch immer gemeinsam. Durch die Kinder und die Jobs ist es aber schwieriger, sich dauernd zu treffen, weshalb wir dann schon sehr akkurat üben müssen.“ Zeitdruck kennt „Naglfar“ demnach also nicht, womit sich auch die achtjährige Pause erklärt.

Foto: (c) LooMee TV