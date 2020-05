Natalie Imbruglia: Neues Album 2021

Es gibt zwei neue Nachrichten für die Fans von Natalie Imbruglia. Die gute: Die Sängerin arbeitet gerade an ihrem lang erwarteten sechsten Album. Die schlechte: Es kommt erst nächstes Jahr raus.

Dieses Update verkündete der UK-„BMG“-Chef Alistair Norbury in einem Interview mit „Music Week“. Immerhin lässt die Musikerin ihre Fans via „Instagram“ ein bisschen an der Entstehung des neuen Longplayers teilhaben. Als Imbruglia ein Foto eines „Zoom“-Meetings teilte, hieß es zum Beispiel in den Kommentaren: „Ich kann kaum erwarten, das Album anzuhören“, und: „Ich bin so aufgeregt.“

Natalie Imbruglia ist übrigens im Oktober 2019 zum ersten Mal Mutter geworden, mit 44 Jahren – durch eine Samenspende und künstliche Befruchtung.

Foto: (c) Landmark / PR Photos