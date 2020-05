Natalie Portman: Knuddeln in Corona-Zeiten

Seltener Schnappschuss von Natalie Portman. Normalerweise halt der Hollywoodstar ihr Privatleben zum größten Teil geheim, teilte sie bei „Instagram“ jedoch ein seltenes Familienbild.

Ihren fast sieben Millionen Followern zeigt sie nämlich einen ganz besonderen Schnappschuss: Die 38-Jährige präsentiert sich mit ihren beiden Kindern, die sich an sie schmiegen. Die Gesichter der Kids sieht man nur teilweise, weil sie sich so eng an ihre Mutter kuscheln. Portman schreibt nicht viel zu dem Bild, setzt jedoch drei rote Herz-Emojis darunter.

Natalie Portman wurde 1994 durch ihre Rolle der Mathilda in „Léon“ bekannt, durch die der Padme/Königin Amidala in Episode I bis III von „Star Wars“ wurde sie zum Star.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos