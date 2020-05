Neil Young: Das Eine, das entkam, kommt jetzt

„Das Eine, das entkam“ – so hat Neil Young sein Album „Homegrown“ bezeichnet, das bisher nie das Licht der Welt erblickte. Damit ist jedoch Schluss. Wie „Oktober Promotion“ berichtet, erscheint die Platte nun am 19. Juni.

Young selbst wendet sich an seine Fans mit den Worten: „Ich bitte um Entschuldigung. Das Album ‚Homegrown‘ hätte bereits einige Jahre nach Harvest für euch da sein sollen. Es ist die traurige Seite einer Liebesbeziehung. Der angerichtete Schaden. Der Liebeskummer. Ich konnte es mir einfach nicht anhören. Ich wollte es hinter mir lassen. Also behielt ich es für mich, tief in den Kellergewölben, im obersten Regalfach, im Hinterstübchen meines Kopfes… aber ich hätte es teilen sollen. Es ist tatsächlich großartig, darum nahm ich es ja überhaupt auf. Das Leben schmerzt manchmal. Ihr wisst, was ich meine.“

Hier die Tracklist:

1. Separate Ways

2. Try

3. Mexico

4. Love Is A Rose

5. Homegrown

6. Florida

7. Kansas

8. We Don’t Smoke It No More

9. White Line

10. Vacancy

11. Little Wing

12. Star of Bethlehem

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos