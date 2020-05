Neue Single: Katy Perry ruft dazu auf, Träume zu verwirklichen

Katy Perrys fünftes Album „KP5“ wird am 14. August erscheinen und seit heute gibt es die erste Single daraus: „Daises“ heißt der Song.

Auf „Instagram“ schreibt die Sängerin: „Ich habe diesen Song vor einigen Monaten geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen, dass man sich selbst und seinen Zielen treu bleiben solle.“ Doch die Corona-Pandemie hat für sie die Bedeutung des Songtextes verändert. So schreibt die 35-Jährige weiter: „Angesichts dessen, was die Welt in letzter Zeit erlebt, hat der Song für mich eine neue Bedeutung bekommen. Jeder von uns ist einer von mehr als sieben Milliarden, mit seiner eigenen Geschichte von Stärke und Belastbarkeit.“ Und zum Abschluss hat sie eine weitere Message an ihre Fans: „Ich hoffe, der Soundtrack bringt euch dazu, eure Träume zu verwirklichen…vor allem die, die wir zurückgelassen haben.“

Übrigens wird Katy Perry in diesem Sommer zum ersten Mal Mama.

