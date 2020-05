Niall Horan und Lewis Capaldi: Gemeinsamer Song?

Ein Duett von Niall Horan und Lewis Capaldi ist möglicherweise auf den Weg zu uns.

Jedenfalls hat der irische Sänger auf „Instagram Live“ so etwas angedeutet. Er sagte: „Wir haben einen Song zusammengeschrieben. Ich liebe ihn. Ich weiß nicht, ob er herauskommen wird, aber ich hoffe es.“ Weiter meinte Horan, dass er deswegen normalerweise regelmäßig am Wochenende mit seinem schottischen Kollegen über „Zoom“ spricht. Er sagte: „Ich habe ihn dieses Wochenende nicht gesehen. Normalerweise nehmen wir am Samstagabend ein paar Drinks über Zoom zusammen, aber wir haben dieses Wochenende nicht gechattet. Ich denke, ich werde ihn diese Woche mal anschreiben.“

Der gemeinsame Song von Niall Horan und Lewis Capaldi ist übrigens schon Ende letzten Jahres entstanden.

Foto: (c) Landmark / PR Photos