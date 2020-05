Nico Santos entdeckt verrückte Straßenkreuzung

Nico Santos büffelt ja bekanntlich für seinen Führerschein, ergo ist er momentan auch als Fußgänger ein äußerst aufmerksamer Beobachter des Straßenverkehrs! Und siehe da: Wer mit offenen Augen durch die Gassen läuft, findet hier und da auch mal etwas Kurioses!

Santos postete via „Instagram Story“ ein Bild einer Münchener Straßenkreuzung. Wie unspektakulär, würden die meisten wohl sagen, aber denkste! Wer sich den Schnappschuss genau ansieht, erkennt darauf nämlich sage und schreibe elf Fußgängerüberweg-Straßenschilder – und das an einer einzigen Kreuzung! Der Sänger kommentierte sein Bild augenzwinkernd mit: „Ich glaube da ist ein Zebrastreifen.“ Ganz richtig erkannt! Sollte Santos während seiner nahenden praktischen Prüfung also an diese Stelle kommen, wäre es ratsam, den Fuß vom Gas zu nehmen!

Übrigens: Nico Santos ist wieder Single.

Foto: (c) Universal Music