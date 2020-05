Nico Santos: Sein Vater ist der „Melitta-Mann“

Der Vater von Nico Santos ist Egon Wellenbrink, der Mann, der den meisten aus der Werbung als „Melitta-Mann“ bekannt ist. Das wurde durch eine Frage in der Quizshow „Wer wird Millionär“ bekannt.

Im Interview mit der „Gala“ verriet der 27-Jährige, wie das für ihn war. Er sagte: „Es war sehr lustig. Ich habe noch nie so viele WhatsApp-Nachrichten in so kurzer Zeit bekommen wie an diesem Abend. Da sieht man mal, wie viele Leute eigentlich ‚Wer wird Millionär?‘ gucken (lacht). Aber ich kenne das ja nicht anders. Wir sind auf Mallorca groß geworden, dort hat man das nicht so wirklich mitbekommen. Das habe ich erst registriert, als ich nach Deutschland gezogen bin. Auch mein Vater fand das sehr amüsant. Meine Familie hat die Sendung von Mallorca aus geguckt und die haben alle sehr gelacht, als die Frage kam.“

Die isolierte Zeit in der Corona-Krise sieht Nico Santos übrigens positiv, obwohl er gerade nur Wohnzimmer-Konzerte geben kann, statt auf großen Bühnen zu stehen.

Foto: (c) Universal Music