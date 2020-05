„Nightwish“-Sängerin Floor Jansen: Farm statt Bühne

„Nightwish“ gehören ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Metal-Bands der Welt. Doch aufgrund der Corona-Krise verbringt Frontfrau Floor Jansen ihre Zeit jetzt anstatt auf den Bühnen der Welt, auf einer kleinen Farm in Schweden, wo die 39-Jährige zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebt.

Im Interview mit „blick“ verriet die Sängerin, wie es ihr so geht. Sie sagte: „Mir geht es gut, danke. Es ist schön, dass ich jetzt so viel Zeit für meine Tiere und meine Familie habe. Das habe ich sonst nicht, ein Luxus. Natürlich ist der Grund dafür nicht schön. Eigentlich sollte ich jetzt in China sein und würde dort mit meinen Jungs das Erscheinen unserer neuen Platte feiern.“ (Anm.d. Red.: „Human. :II: Nature“ ist am 18.04. erschienen)

Die Sängerin macht sich aktuell auch Sorgen um ihre finanzielle Zukunft. Sie sagte weiter: „Es ist krass, wenn der ganze Terminkalender einfach verschwindet. Wir haben Auftrittsdaten im September, aber wissen nicht, ob es dann wirklich möglich sein wird, zu spielen. Das bringt auch Existenzängste mit sich. Ich wollte ein neues Auto kaufen, mein Bad erneuern, aber ich lasse das nun bleiben. Denn ich weiß nicht, ob wir bald wieder Geld verdienen werden.“

Foto: (c) Tim Tronckoe