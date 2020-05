„Nightwish“-Sängerin Floor Jansen: „Kauft Musik!“

Wie viele andere Bands, leiden auch „Nightwish“ unter der aktuellen Situation in Zeiten von Corona und abgesagten Konzerten.

Im Interview mit „Blick“ verriet Sängerin Floor Jansen, was für die Musikindustrie jetzt besonders wichtig ist. Dazu sagte die 39-Jährige: „Es kommt darauf an, wo man als Musiker in seiner Karriere steht. In unserem Fall würde ich sagen, Fans bitte kauft unser Album. Und wenn ihr es nicht als CD kaufen könnt, dann kauft es auf iTunes. Denn man muss wissen: Streaming auf Plattformen wie Spotify bringt Künstlern kein Geld. Die haben nichts davon. Kauft Musik.“

Mit ihrem neunten Album „Human. :||: Nature.“, das im April erschienen ist, sind „Nightwish gleich in mehreren Ländern auf Platz Eins in der Charts eingestiegen. Dazu sagte Jansen: „Das ist wirklich unglaublich und freut mich riesig. Das neue Album liegt mir schließlich auch sehr am Herzen, denn auf diese Weise können wir den Fans immerhin neue Musik bieten, wenn wir schon auf die Konzerte verzichten müssen.“

Foto: (c) Tim Tronckoe