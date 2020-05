Noah Cyrus leidet unter der berühmten großen Schwester Miley

Noah Cyrus fühlt sich von ihrem Glanz ihrer berühmten Schwester Miley unter Druck gesetzt. In einem Song und einem „Instagram“-Livevideo gibt die 20-Jährige jetzt Auskunft und spricht ganz offen über ihr Leben und Erwachsen werden. Noah berichtet darin unter Tränen: „Ich denke, die Aussage in der zweiten Strophe sagt alles, in eine Familie hereingeboren zu werden, in die ich geboren wurde. Alle haben es mir schwer gemacht, weil ich damit gehadert habe, Mileys kleine Schwester zu sein.“

Sie spielt damit auf den Text ihrer neuen Single „Young & Sad“ an. In der es unter anderem heißt: „Meine Schwester ist der Sonnenschein. Sie bringt immer gutes Licht mit, wo immer sie hingehen wird. Und ich wurde geboren unter Regenwolken. Als sie die Flammen ausblasen. Gesegnet in ihrem Schatten.“

Es scheint der jungen Sängerin allerdings nicht darum zu gehen, gegen ihre große Schwester auszuteilen. In Zukunft will sich die 20-Jährige auch nicht weiter zu dem Thema äußern. Wie sie in dem „Instagram“-Video sagt, wollte sie es einfach „nur mal loswerden.“

