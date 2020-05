Noel Gallagher: Clean dank Schlüsselerlebnis

Die Gallagher-Brüder Noel und Liam stehen für den Riesenerfolg von „Oasis“ – eine der größten Bands der 90er -, sie stehen aber genauso für Gewalt- und Drogenexzesse. Im Vollrausch sorgten die beiden regelmäßig für große Skandale. Das alles liegt inzwischen allerdings hinter ihnen. Die Band hat sich aufgelöst, die Drogengeschichten aufgehört.

Noel blickte jetzt aber nochmal an die Zeit zurück, in der er süchtig nach Kokain war. Wie er die Abhängigkeit in den Griff bekam, verriet er im Podcast „Matt Morgan’s Funny How?“. Während eines USA-Aufenthalts fürchtete er, dass er an der Dosis, die er zuvor eingenommen hatte, sterben könnte. In einem Panikzustand begab er sich ins Krankenhaus: „Stell dir vor, du leidest an einer Psychose und kommst in ein Krankenhaus. Sie verstehen kein einziges Wort, das du sagst – wegen deines britischen Akzents! Und du denkst dir: ‚Das war’s jetzt.‘“ Für ihn war das ein einschneidendes Erlebnis. Mit Kokain könne er nur noch wenig anfangen. Er ergänzte: „Es ist alles Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber sobald jemand das Koks auspackt, denke ich mir: ‚Zeit für mich zu gehen, denn das ist jetzt langweilig.‘“

Übrigens: Es gibt immer wieder Gerüchte über ein „Oasis“-Comeback.

