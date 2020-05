Noel Gallagher veröffentlicht alten „Oasis“-Song

Gute Nachrichten für alle „Oasis“-Fans: Noel Gallagher hat vorgestern (29.04.) um Mitternacht einen bisher unveröffentlichten Track seiner alten Band veröffentlichen.

Auf „Twitter“ schrieb er: „Wie auch der Rest der Welt hatte ich unendlich viel Zeit tot zu schlagen, deswegen dachte ich, dass ich endlich einmal herausfinde, was sich auf den Hunderten unmarkierten CDs befindet, die ich in Boxen im Haus habe. Wie das Schicksal es wollte, habe ich dabei ein Demo gefunden, von dem ich dachte, dass ich es für immer verloren hätte. Soweit ich weiß, ist dies die einzige Version von dem Track von einem ‚Oasis‘-Soundcheck in Hong Kong von vor 15 Jahren oder so? (…) Ich weiß, dass einige von euch diesen Track lieben werden, deswegen haben wir beschlossen, ihn für euch zum Genießen/Argumentieren zu veröffentlichen. (…) Der Song heißt ‚Don’t Stop‘.“

Der Soundcheck, von dem Noel Gallagher sprach, muss 2006 gewesen sein, als „Oasis“ eine Asientour bestritten. Drei Jahre später löste sich die Band auf.

Foto: (c) Lawrence Watson / Verstärker Medienmarketing