Norah Jones: Die Sonderformate ihres neuen Albums

Im Juni (12.06.) hat Norah Jones für ihre Fans einen echten Leckerbissen parat. Denn in diesem Monat wird die Sängerin ihr neues Album „Pick Me Up Off The Floor“ veröffentlichen, und zwar zusätzlich in diversen Sonderformaten. Das berichtet „Universal Music“.

Weiter heißt es in der Pressmitteilung des Labels dazu: „Da ist zum einen die CD-Deluxe-Edition, die nicht nur, mit ‚Street Strangers‘ und ‚Tryin’ To Keep It Together‘, zwei Bonus-Tracks enthält, sondern in einer ungewöhnlichen Übergröße erscheint. In der Hülle in Größe einer 7-inch-Vinyl-Single ist nicht nur die CD enthalten, sondern auch ein 7-inch-Booklet mit Noten zu dreien der Songs sowie zusätzlichen Fotos. (…) Auch an die LP-Fans ist wieder gedacht. Das Album erscheint nicht nur als normale schwarze LP, sondern auch in schwarz/weißem Vinyl. Diese Version ist streng limitiert und in Deutschland exklusiv nur bei den unabhängigen Tonträgerhändlern und JPC erhältlich.“

Hier die Tracklist:

1. How I Weep

2. Flame Twin

3. Hurts To Be Alone

4. Heartbroken, Day After

5. Say No More

6. This Life

7. To Live

8. I’m Alive

9. Were You Watching?

10. Stumble On My Way

11. Heaven Above

Foto: (c) Danny Clinch / Universal Music