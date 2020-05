„Obscura“ sind wieder komplett

Metal-Fans freuen sich: „Obscura“ sind nach vielen personellen Umbauten endlich wieder komplett. Als letzter im Bund ist Gitarrist Christian Münzer wieder in die Band eingestiegen.

Gegenüber „Metal Hammer“ sagte er: „Ich bin sehr begeistert darüber, wieder in der Band zu sein. Nach meinem Abschied 2014 bin auf verschiedene Arten sehr aktiv in der Szene geblieben. Aber ich habe eine Auszeit vom geschäftigen Tour-Zeitplan gebraucht, um zu lernen, wie ich mit meinen Hand-Problemen umgehe, um meine Gedanken bezüglich meiner musikalischen Zukunft neu zu fassen und mich auf einige andere Angelegenheiten zu fokussieren, die zu dieser Zeit in meinem Leben stattfanden. Ich freue mich zu sagen, dass ich mit voller Kraft zurückkehre.“ Außerdem könne er es nicht erwarten, mit den Fans zu teilen, woran sie gerade arbeiteten. Er sagte weiter: „Es fühlt sich so an, als ob sich alles im perfekten Moment ineinander gefügt hat. Ich finde, wir haben eine sehr starke Besetzung, und ich bin begeistert über die Zukunft von ‚Obscura‘.“

Die Band hatte sich im April von Gitarrist Rafael Trujillo, Bassist Linus Klausenitzer und Drummer Sebastian Lanser getrennt. Nach neun Jahren Pause ist Ex-Bassist Jeroen Paul Thesseling dann wieder eingestiegen. Auch kam Schlagzeuger David Diepold zurück. Christian Münzner vervollständigt jetzt das Line-up.

Foto: (c) LooMee TV