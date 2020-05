Olly Murs: Eis-Wagen zum Geburtstag

Olly Murs hat am 14.05. seinen 36. Geburtstag gefeiert. Damit dieser auch in Corona-Zeiten ein voller Erfolg war, dafür sorgte seine Freundin Amelia Tank. Via „Instagram“ lässt der Sänger seine Fans daran teilhaben, wie er seinen Ehrentag verbracht hat. Die größte Überraschung war demnach nicht nur das komplett mit bunten Luftballons dekorierte Haus, sondern auch ein riesen Eis-Wagen, der direkt im Vorgarten von Olly Murs stand.

Die aufgrund von Corona ausfallenden persönlichen Gratulationen fanden stattdessen mittels Zoom statt, und zwar in Form eines Kostüm-Zoom-Anrufes seiner Freunde und Familie. Murs verkleidete sich dazu als Lego Mann und hielt passenderweise eine Lego-Backsteintorte in die Kamera. Amelia hatte zuvor noch das ganze Haus mit bunten Luftballons dekoriert. Via „Instagram“ dankte er ihre für diesen besonderen Tag und schrieb: „Jetzt beginnt Kapitel 36. Danke für all deine erstaunlichen Botschaften und Liebe heute! Wow, ich werde diesen Geburtstag nicht so schnell vergessen!“

Der Sänger wurde aber auch ordentlich veräppelt. Amelia spielte mit ihm ein lustiges Spiel: Das zugehörige TikTok-Video zeigt, wie der Sänger mit verbundenen Augen auf einem Stuhl sitzt und mit verbundenen Augen Luftballons zerstechen musste. Doch der Ballon, den Amelia über seinen Kopf hielt, war nicht mit Luft, sondern mit Wasser gefüllt. Es gab also noch eine erfrischende Dusche dazu.

Foto: (c) Sony Music