Olly Murs schreibt Hit mit „Siri“

Olly Murs hat Spaß! Das neueste Werk auf seinem „Instagram“-Kanal ist ein Video, das ihn dabei zeigt, wie er einen Song produziert. Alles was er dafür braucht? Sein iPhone. Murs fragt am Anfang des Videos den im Handy integrierten Sprachassistenten: „Hey Siri, was ergibt 1x10hoch120?“

Und Siri? Die löst tatsächlich auf und beginnt: „1*10120 ergibt 1,0000000…“ In den nächsten Minuten zählt Siri dann unglaublich viele Nullen auf und Murs nutzt das, um einen Beat daraus zu kreieren. Fertig ist der neue Internet-Hit! Der 36-Jährige schrieb stolz: „Ich schreibe während dem Lockdown Songs mit Siri!“

Und auch ansonsten weiß sich Olly Murs ganz gut zu beschäftigen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos