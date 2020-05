Olly Murs versteckt seinen Penis in der „Pringles“-Dose

Corona, der Beziehungskiller? Naja, ob’s direkt ein Killer ist, ist unklar, aber bei Olly Murs hakts offensichtlich gewaltig! Körperliche Nähe? Fehlanzeige! Deswegen hat der Sänger jetzt zu einer ungewöhnlichen Methode gegriffen. Sein neuestes „Instagram“-Video zeigt, wie er bei einer „Pringles“-Packung den Boden abschneidet. Warum er das tat? Naja, wie soll man das charmant formulieren?! Murs wollte offensichtlich mal wieder intim berührt werden.

Das Video zeigt wenig später nämlich, wie er und seine Freundin Amelia Tank einen Filmabend miteinander verbringen. Der 35-Jährige hat dabei die Chips-Dose zwischen seinen Beinen platziert. Und nachdem Amelia den letzten Kartoffelchip in ihrer Hand aufgefuttert hat, bietet Murs ihr die Dose an. Als sie daraufhin immer tiefer gen Boden greift, gelangt sie irgendwann dann an etwas, das sie offensichtlich nicht erwartet hat. Empört zieht sie ihre Hand aus der Dose, woraufhin Murs sich sein Lachen nicht mehr verkneifen kann. So ist das eben im Leben: Einer kommt immer zum Höhepunkt. Der Sänger schrieb zum Clip: „Pringles hat jetzt eine neue Sorte.“

Übrigens: Die Fans des Sängers feiern das Video, allerdings gab es hier und da auch Spott. In den Kommentaren heißt es öfter mal: „Sie musste aber ganz schön tief in die Dose greifen“.

