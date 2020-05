Oscars 2021 mit neuen Regeln

Die Spielregeln für die Oscar-Verleihung im nächsten Jahr haben sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie geändert. Dementsprechend gelten sie auch nur vorübergehend.

Per Pressmitteilung hat die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences mitgeteilt, dass 2021 erstmals auch Filme von Streaming-Plattformen zugelassen sind. Laut „contactmusic.com“ heißt es wörtlich in dem Statement: „Bis auf Weiteres und nur für die 93. Awardshow können sich Filme für die Kategorie ‘Bester Film‘ und dergleichen qualifizieren, die eine Kino-Veröffentlichung geplant hatten, diese allerdings jetzt auf kommerziellen Streamingdiensten verfügbar sind. (…) Die Academy glaubt stark daran, dass es keinen besseren Weg als das Kino gibt, um die Filmmagie zu erleben.“

Traditionell musste ein Film für mindestens eine Woche in einem kommerziellen Kino in Los Angeles gezeigt werden, bevor er für eine Oscar-Nominierung zugelassen wurde.

