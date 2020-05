Ozzy Osbourne, einer der letzten großen Entertainer

Ozzy Osbourne ist ohne Frage einer der größten Musiker und Entertainer aller Zeiten. Für seinen Sohn Jack kann er sich sogar in eine Reihe mit Paul McCartney und Mick Jagger stellen.

Gegenüber „Collider“ sagte Jack: „Wenn man sich seine Altersgenossen ansieht, die er nicht als Gleichaltrige betrachten würde, weil er einfach nicht so denkt, gehört er wirklich zu den Paul McCartneys und Mick Jaggers der Welt. Er würde sich selbst nie als Teil dieser Gruppe sehen, aber er gehört dazu, auch wenn diese am schrumpfen ist.“

Wer noch mehr von Ozzy Osbourne erfahren will, sollte sich die kürzlich erschienene Doku „The Nine Lives Of Ozzy Osbourne“ anschauen.

Foto: (c) Sony Music / Mark Weiss