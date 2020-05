Ozzy Osbourne: Filmbiografie in der Mache

Ozzy Osbournes Sohn Jack bestätigte, dass eine Filmbiografie über die frühe Solokarriere seines Vaters und der Beziehung zu seiner Mutter noch in Arbeit sei. Das berichtete das britische Magazin „nme.com“.

„Ich denke in den kommenden paar Monaten könnten Sie vielleicht etwas darüber sehen. Aber wir waren bisher noch in keinem Studio. (…)“, erklärte Jack in der „Jasta Show“. Sharon Osbourne erklärte im Januar bereits, dass der Film zu ihren wichtigsten Prioritäten 2020 gehöre. „nme.com“ berichtet weiter, dass Ozzy in täglichem Kontakt mit seinem „Black Sabbath“-Kollegen Toni stehe.

Ozzy Osbourne leidet sehr unter der Corona-Krise. Wegen seiner Parkinsonerkrankung wollte er eigentlich in die Schweiz fliegen, um sich speziell behandeln zu lassen.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos