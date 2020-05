P. Diddy gründet Familienunternehmen

P. Diddy ist es sehr wichtig, dass all seine Kinder versorgt sind. Vor allem der plötzliche Tod seiner Ex-Partnerin Kim Porter hat ihn dazu gebracht, über seine Familie nachzudenken.

In der Serie „No Filter With Naomi“ sagte der Rapper laut „contactmusic.com“ zu Naomi Campbell: „Wir haben eine Firma namens ‚Combs Cartel‘ gegründet, was unser Familienunternehmen ist und viele Projekte beinhaltet. Aber wir versuchen einfach zu schauen, welche nächsten Schritte wir als Familie unternehmen wollen. Denn Kim zu verlieren und jetzt ein alleinerziehender Vater von sechs Kindern zu sein, hat meine Denkweise geändert. Ich musste mich auf deren Zukunft konzentrieren, denn ich weiß, wie hart es da draußen sein kann.“

P. Diddy ist übrigens Vater von sechs Kindern von drei verschiedenen Frauen. Vier davon stammen aus seiner jahrelangen On-Off-Beziehung mit Kim Porter, die 2018 überraschend im Alter von 47 Jahren gestorben ist.

Foto: (c) STPR / PR Photos