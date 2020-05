Paris Hilton sucht Kontakt zu ihren Fans

In Zeiten der Corona-Krise sucht Society-Star Paris Hilton den Kontakt zu ihren Fans. Via „Instagram“ verkündete sie nämlich: „In dieser Zeit liebe ich es mehr denn je, mit all meinen Fans zu interagieren und mich mit allen zu verbinden.“ Dazu postete die 39-Jährige eine Telefonnummer und forderte ihre Fans dazu auf, ihr Textnachrichten zu schicken. Außerdem erklärte sie, dass sie meist mit Sprachnachrichten antworten werde, denn das sei persönlicher und außerdem auch einfacher als das Tippen.

In dem Videoclip, in dem sie auf einem pinkfarbenen Sessel auf einer Terrasse sitzend zu sehen ist, verriet die Hotelerbin noch, wie sie die Isolation verbringt. Sie sagte: „Ich liebe es, mich künstlerisch zu betätigen, zu kochen und Zeit mit meinen Hundebabys zu verbringen.“

Paris Hilton wird Charli XCX übrigens bei der Gestaltung ihres Albumcovers zu „how i’m feeling now“ helfen.

Foto: (c) PR Photos