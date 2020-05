Patricia Kelly: „Mit diesem Album bitte ich Gott um ein weiteres Jahr“

Anfang März hat Patricia Kelly ihr Solo-Album „One More Year“ veröffentlicht. Die Geschichte hinter dem Albumtitel ist sehr ernst.

Im Interview mit „Alles für die Frau“ verriet die Sängerin, wieso. Die 50-Jährige: „2009 bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Das war ein absoluter Schockmoment. Ich habe meine Söhne angeschaut, damals sechs und acht Jahre alt, bin auf die Knie gegangen und habe Gott gebeten, mir noch zehn Lebensjahre zu schenken, damit meine Söhne groß genug sind, um mit meinem Tod umzugehen. Letztes Jahr sind die zehn Jahre abgelaufen. Mit diesem Album bitte ich um ein weiteres Jahr.“

Außerdem erklärte das Mitglied der „Kelly Family“, was ihr das Album bedeutet. Dazu sagte sie: „Ich habe all mein Herzblut in diese CD gesteckt. Sie ist mein Lebenswerk. Ich war noch nie so stolz auf ein Album. Erst fand ich die Lieder zu persönlich, aber dann haben alle gesagt: Das ist so pur, das bist du.“

Foto: (c) MG RTL D / Robert Grischek