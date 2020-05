Paul McCartney: Bisher unbekannter Song mit Ringo Starr

Ein bisher unbekannter Song der ehemaligen „Beatles“-Mitglieder Paul McCartney und Ringo Starr wird nun versteigert. Das gab „nme.com“ jetzt bekannt.

Der Song heißt „Angel in Disguise“ und wurde für Starr’s Solo-Album geschrieben, das 1992 erschien. Das Demo Tape enthält zwei Versionen des Liedes: Einmal ein Demo mit McCartney als Sänger und ein zweites mit Starr am Gesang – unterlegt mit Instrumenten und Backing vocals. Ein Viertel der Einnahmen durch die Versteigerung des Songs, sollen an das Corona-Hilfsprogramm des National Health Services gespendet werden, berichtet die Musikzeitschrift.

Paul McCartney ist übrigens bei „Carpool Karaoke“ unterwegs im Auto des Moderators James Cordon zu sehen. Ursprünglich wollte der 77-Jährige garnicht mitmachen, aus Angst, sein altes Elternhaus wiederzusehen.

