Paul McCartney wollte nicht bei „Carpool Karaoke“ mitmachen

Paul McCartneys Auftritt bei „Carpool Karaoke“ ist legendär. Doch fast wäre es dazu gar nicht gekommen. Grund: Der Ex-„Beatle“ wollte ursprünglich gar nicht mitmachen.

Dem „Zeit Magazin“ verriet McCartney jetzt, er habe Angst gehabt, in sein Elternhaus zurückzukehren. In der Folge, die seit Juni 2018 auf „YouTube“ zu sehen ist, fahren Moderator James Corden und McCartney durch Liverpool und klappern Orte ab, die in „Beatles“-Songs vorkommen, wie die „Penny Lane“ etwa. Schließlich halten Corden und der Musiker vor dem Haus, in dem McCartney aufwuchs. Der 77-Jährige sagte jetzt dazu: „Ich hasse es, das zuzugeben, aber ich wollte die Sendung gar nicht machen. Ich habe bis zum Schluss versucht, aus der Nummer rauszukommen. Bis zu dem Moment, als wir ins Auto gestiegen sind! Ich hatte Angst, dass es merkwürdig sein könnte, aber es war großartig. Alle möglichen Erinnerungen waren plötzlich wieder da.“

Der britische Schauspieler und Moderator James Corden trifft in seiner Reihe „Carpool Karaoke“ berühmte Musiker, Schauspieler oder Politiker, fährt mit ihnen im Auto durch die Gegend und singt dabei. Michelle Obama und Billie Eilish waren schon zu Gast.

Foto: (c) Universal Music