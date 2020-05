Perfume Genius: „Das ist schon alles ziemlich spooky gerade“

Mike Hadreas alias Perfume Genius ist zwar in Washington geboren, lebt aber seit drei Jahren in der Party-Hochburg Los Angeles. In der Corona-Krise nicht gerade das beste Pflaster.

Im Interview mit „musikblog“ sagte der Musiker dazu: „Das ist schon alles ziemlich spooky gerade. Ich kann natürlich nicht in die Leute reinschauen, aber man bekommt schon mit, dass sich viele Menschen große Sorgen machen. Es ist ja auch beängstigend. Ich meine, wenn ich die langen Schlangen vor Supermarktläden sehe, dann macht das schon etwas mit einem.“ Sollte es einen Impfstoff geben, dann hofft Perfume Genius, dass die Menschen ihr Verhalten ändern. Er sagte weiter: „Ich hoffe, dass sich die Menschen noch lange an die Zeit erinnern werden. Und ich hoffe auch, dass man etwas aus dieser Zeit mitnimmt und lernt. Was am Ende aber unterm Strich hängenbleibt, kann man hier und heute nur schwer voraussagen. Wir werden uns diesbezüglich wohl noch eine Weile gedulden müssen.“

Das fünfte Studioalbum „Set My Heart On Fire Immediately“ von Perfume Genius erscheint übrigens heute.

Foto via matadorrecords