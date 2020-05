Perfume Genius: Neues Album kommt am Freitag!

Mit seinem fünften Studioalbum „Set My Heart On Fire Immediately“ nimmt Perfume Genius, der mit gebürtigem Namen Mike Hadreas heißt, seine Fans mit auf eine Reise durch die Gefühlswelt. Das Album erscheint am gestrigen Freitag (15.05.).

Im Interview mit „musikblog.de“ sagte der 39-Jährige: „Oh, zunächst einmal würde ich gerne etwas zum Zeitpunkt sagen. Es freut mich natürlich, dass es die Fans kaum erwarten können. Aber für mich hat es sich gar nicht so lange angefühlt. Ich war die vergangenen drei Jahre eigentlich ununterbrochen beschäftigt.“

Weiter sagte der Musiker noch: „Wer ein bisschen tiefer drinsteckt, der weiß, dass ich neben dem neuen Perfume Genius-Album auch an einem Kollaborationsprojekt zusammen mit meiner tollen Künstlerkollegin Kate Wallich gearbeitet habe (Anm. d. Red.: Soundtrack ‚The Sun Still Burns Here‘). Ich habe also quasi zwei Alben in drei Jahren fertiggestellt. Das war jede Menge Arbeit. Und ich bin mit dem Ergebnis beider Projekte hoch zufrieden. (lacht)“

Foto via matadorrecords