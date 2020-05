Peter Maffay: „Ein Konzert ist durch nichts zu ersetzen“

Viele Konzerte werden momentan durch Streaming ersetzt. Ob diese Form des Live-Events nach der Corona-Pandemie bleibt?

Der Musiker Peter Maffay sagte dazu am Mittwoch (20.05.) im „ZDF-Morgenmagazin“: „Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ein Konzert, so wie wir es kennen aus der Zeit vor Corona – mit Publikum, mit Temperatur, mit Emotionen und so weiter – ist durch nichts zu ersetzen. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch sehr gut vergleichbar mit der Situation im Sport.“

Peter Maffay meinte übrigens auch, dass die Musikbranche jetzt innovativ sein müsse.

Foto: (c) Anders Ortner / PGM