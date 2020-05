Pietro Lombardi kündigt neuen Sommer-Song an

Dieses Jahr war Pietro Lombardi ja schon sehr fleißig: Der 27-Jährige hat mit den Songs „Kämpferherz“, „Drake and Rihanna“ und „Es tut schon wieder weh“ gleich drei Singles rausgebracht, die aber alle eher etwas ruhiger und besinnlicher sind, als das, was man sonst so von Pietro gewohnt ist.

In seiner „Instagram“-Story versprach er jetzt aber, dass der „alte Pietro“ bald wieder da sein wird. Er sagte: „Ich weiß, ihr wartet auf den alten Pietro: Sommer, Pietro, Olé Olé. Und im Juli kommt der neue Sommer-Song. Schnallt euch an. Es wird so krass Leute, ich werde 1000 Prozent für euch geben und ich freue mich, endlich wieder das zu machen, wobei ich mich am wohlsten fühle.“ Weiter schwärmte er: „Ich habe so Bock auf den Sommer-Song im Juli. Ich werde Mitte Juni mit dem Team zusammen ins Studio gehen. Und ich schwöre euch, ich gehe nicht aus dem Studio raus, bevor wir nicht den Sommersong für euch haben. Ich werde alles geben.“

Am Ende fügte er noch hinzu: „Jetzt wird die Bombe platzen. Vertraut mir. Ich bin sehr aufgeregt. Und ich hoffe, der Song gefallt euch.“

Foto: (c) Universal Music