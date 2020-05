Prince: Leckerbissen für die Fans auf YouTube

Für die Fans von dem 2016 verstorbenen Prince, und mit Sicherheit gegen die Langeweile in der Corona-Isolation, haben die Nachlassverwalter des Sängers einen besonderen Leckerbissen parat:

Wie „rollingstone“ berichtet, gibt’s das Konzert „Prince and the Revolution: Live“ aus dem Jahr 1985 ab morgen (14.05.) drei Tage lang im YouTube-Stream. Außerdem wird sich Revolution-Schlagzeuger Bobby Z auf dem Kanal etwa eine Stunde vor dem Start des Streams in einem Q&A Zeit für Fragen der Fans nehmen. Mit dem Event soll laut dem Musikmagazin auch der COVID-19 Solidarity Response Fund für die Weltgesundheitsorganisation unterstützt werden.

Und hier die Setlist von „Prince and the Revolution: Live“:

Let’s Go Crazy

Delirious

1999

Little Red Corvette

Take Me With U

Yankee Doodle Dandy

Do Me Baby

Irresistible Bitch

Possessed

How Come You Don’t Call Me Anymore

Let’s Pretend We’re Married

International Lover

God

Computer Blue

Darling Nikki

The Beautiful Ones

When Doves Cry

I Would Die 4 U

Baby I’m a Star

Purple Rain

Foto: (c) Warner Music