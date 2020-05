Prinz William: Abendessen kann eine Herausforderung sein

Es wird gegessen was auf den Tisch kommt – das gilt auch bei Prinz William, Herzogin Kate und ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis. Deswegen kann das Abendessen auch mal zum schlimmsten Part des Tages werden.

Auf eine entsprechende Frage eines Koches antwortete Prinz William via „Instagram“-Video: „Kommt ganz drauf an, was auf den Tisch kommt. Wenn die Eltern etwas auf den Tisch stellen das die Kinder lieben, funktioniert das Abendessen sehr gut. Aber wenn man etwas auf den Tisch stellt das sie nicht mögen, ist das eine ganz andere Sache.“

Übrigens schreiben auch die royalen Kinder jedes Jahr Wunschzettel an das Christkind.

Foto: (c) Landmark / PR Photos