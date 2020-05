Prinz William: Das Vatersein und die Trauer um seine Mutter

Prinz William beschreibt die Elternschaft als erstaunlichsten und gleichzeitig gruseligsten Moment des Lebens.

Dabei spricht er in der Dokumentation „Football, Prince William And Our Mental Health“ offen über seine Trauer um seine Mutter und, dass diese Gefühle plötzlich wieder da waren, als er selbst Vater wurde. Er erzählt: „Kinder zu haben ist wirklich der größte lebensverändernde Moment. Wenn man etwas traumatisches im Leben durchgemacht hat, – und das ist es, wenn der Vater nicht da ist, die Mutter stirbt und man selbst noch jung ist – dann kommen die Gefühle sprunghaft zurück, weil es eine ganz andere Lebensphase ist. Und es ist niemand da, der dir hilft und ich fand es definitiv manchmal sehr überwältigend.“

