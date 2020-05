Quarantäne-Album von „Metallica“?

Wenn die Quarantäne noch länger anhalten wird, dann haben „Metallica“ sicherlich ein neues Album fertig.

Das hat jetzt Drummer Lars Ulrich in einem „Twitter“-Chat mit Marc Benioff angedeutet. Er sagte: „Vieles wird davon abhängen, wie lang wir an einem Ort bleiben müssen und ob es eine zweite Welle des Virus geben wird. Wer weiß schon, wie unsere Welt in sechs Monaten aussehen wird? Auf die eine Sache, auf die man sich immer verlassen kann, ist, dass kreative Menschen nicht lange stillsitzen können. Und ich kann euch sagen, dass wir in einer dieser wöchentlichen ‚Metallica‘-Zoom-Sitzung darüber sprechen, wie wir wieder eine Band sein können. (…) Wird es eine ‚Metallica‘-Quarantäne-Platte geben? Das kann ich dir nicht sagen, denn ich weiß nicht, wie lange die Quarantäne anhalten wird. Aber wenn wir und der Rest der Welt weitere sechs Monate oder ein Jahr stillsitzen müssen, dann steht die Chance dafür sehr gut.“

Für Frontmann James Hetfield gestaltet sich die Selbst-Isolation sicherlich gut, denn er kann sich auf seine mentale Gesundheit nach seinem Entzug konzentrieren.

Foto: (c) Universal Music