Quarantäne-Reality-Show mit Justin und Hailey Bieber

Wie verbringen eigentlich Justin Bieber und seine Gattin Hailey ihren Alltag während der Quarantäne?

Wer auf diese Frage in der letzten Zeit eine Antwort haben wollte, der bekommt sie jetzt auch. Auf „Instagram“ kündigte das Paar nämlich an: „Wir freuen uns darauf, euch in unserem Haus während dieser Quarantäne willkommen zu heißen und euch einen Insidereinblick in unser Leben zu geben und was wir so machen. Schaut euch also ‚Watch the Biebers‘ auf Watch, jeden Montag, Mittwoch und Freitag, nur auf ‚Facebook Watch‘.

Die erste Episode von vorgestern (04.05.) kann man sich bereits auf der „Facebook“-Seite von Justin Bieber anschauen.

Foto: (c) PR Photos