„Rammstein“: Geduld wird nicht belohnt – Tour ist abgesagt!

Sie haben sehr lange um Geduld gebeten, jetzt herrscht endlich traurige Gewissheit! Auch „Rammstein“ wird in diesem Jahr ihre geplante Stadiontour nicht durchführen können.

Bis zuletzt verzichteten Till Lindemann und Co. auf eine endgültige Absage, in der Hoffnung, doch noch irgendwie spielen zu können. Doch jetzt steht auf der Homepage der Band: „Aufgrund lokaler Veranstaltungsverbote im Zusammenhand mit COVID-19, die nunmehr fast alle geplanten Termine betreffen, kann die Stadion-Tournee der Band 2020 in Europa leider nicht stattfinden.“ Besonders bitter: Sogar Nachholtermine sind alles andere als sicher. Sie ergänzen: „Wir prüfen derzeit, ob es möglich sein wird, die Konzerte nachzuholen und kommunizieren dazu schnellstens! Alle Tickets behalten bis dahin ihre Gültigkeit. Wir bedanken uns erneut für das Verständnis.“

Übrigens: Ihr Album „Rammstein“ zählt zu den weltweit am besten verkauften Platten des letzten Jahres.

