Reese Witherspoon trauert um Lynn Shelton

Über den Tod von Regisseurin und Filmemacherin Lynn Shelton machten viele Stars in den Sozialen Medien ihre Trauer kund.

Reese Witherspoon schrieb auf „Instagram“ unter ein Foto von sich und Shelton: „Ich bin so erschüttert vom Tod Lynn Sheltons. Ich bin völlig schockiert, dass diese lebendige, talentierte und gefühlvolle Filmemacherin nicht mehr unter uns weilt.“ Die Schauspielerin hatte für die Shows „Little Fires Everywhere“ und „The Morning Show“ mit Shelton zusammen gearbeitet. Sie sagte weiter: „Ihr Geist hat so viele Menschen in der Welt des Filmemachens berührt. Ihre Erinnerung lebt in unseren lebhaften gemeinsamen Tagen am Set und in ihren wunderbaren Filmen weiter. Bitte seht euch ihre Arbeit an und überzeugt euch selbst von ihrem Talent.“

Shelton war am 15.05. im Alter von 54 Jahren gestorben.

