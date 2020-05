„Revolverheld“ geben weitere Autokino-Konzerte

Live-Konzerte in Zeiten der Corona-Krise? Aber logisch! Und „Revolverheld“ sind ganz vorne mit dabei. Die Jungs treten in Autokinos auf, wie viele andere Künstler derzeit – und zwar am 23. Mai in Hannover auf dem Schützenplatz. Und weil die Tickets ratzfatz weg waren, verkündete die Band auf ihrem „Instagram“-Profil: „Eieiei Leute, was ist denn los mit euch!? Ein Tag und Hannover ist ausverkauft! Nun gut, ihr habt es nicht anders gewollt, deswegen nehmt das: Wir spielen einfach am Tag drauf direkt noch eine Show! Also, wer für die erste Show kein Ticket bekommen hat, kann dieses Versäumnis gerne (…) nachholen und den Lebenslauf wieder glattziehen.“

Tickets für das Zusatzkonzert am 24. Mai gibt es auf „eventim.de“. Und weil die Fans so begeistert sind von solcher Art Konzerte, schreiben die Jungs jetzt noch als i-Tüpfelchen auf „Insta“: „Gießen, wir haben ein Date!! Am [20.05. und] 22.05. sehen wir uns beim Autokino-Konzert, wa?“ Karten dafür gibt es bei „reservix.de“. Weitere Termine werden bestimmt folgen, Deutschland ist ja groß und hat – laut „autokino24.de“ – rund 20 Autokinos.

Übrigens: Alligatoah und „Schiller“ sind bereits in einem Autokino live aufgetreten. Und auch Sasha, Sido und Max Giesinger haben diese Möglichkeit für sich entdeckt.

Foto: (c) Benedikt Schnermann / Sony Music