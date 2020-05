„Revolverheld“ und die Autokino-Konzerte: „…fast ne Tour!“

Die Jungs von „Revolverheld“ machen aus der Not eine Tugend. Johannes Strate und Co. spielen in den nächsten Wochen einige Autokino-Konzerte. In der „Instagram“-Story der Band, schrieben sie: „…fast ne Tour!!! Ein paar Tickets gibt’s noch, also Beeilung.“

Und es gibt inzwischen sogar weiteren Nachschub. Sie ergänzten: „Next stop der Autokino-Kolonne: Ingolstadt am 07. Juni!“ „Revolverheld“ weiten ihre Tour immer weiter aus.

Hier die Termine ihrer Autokino-Konzertreihe:

20.05. Gießen, Autokino

21.05. Erfurt, Freigelände Messe

22.05. Gießen, Autokino

23.05. Hannover, Schützenplatz

24.05. Hannover, Schützenplatz

07.06. Ingolstadt, Volksfestplatz

