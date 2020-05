Ricky Gervais plädiert für Spaß auch in Corona-Zeiten

Während die Welt gegen das Coronavirus kämpft, bezieht Ricky Gervais an der Heimfront Stellung. Mit dem Livestream Rickys „Wartime Broadcast“ gibt der britische Komiker auf seine typische, sarkastische Art all denen Hilfestellung, die per Computer Verbindung mit der Außenwelt halten. Einer seiner Tipps: Habt Spaß!

Gegenüber der Schweizer „Blick“ sagte Gervais dazu: „Spaß zu haben, ist das Wichtigste. Das Leben ist zu kurz, um nicht jede Minute Freude daran haben zu wollen. Und ich habe einen Job gefunden, der mir das sogar ermöglicht! Nur Rumzugammeln und nichts ernst zu nehmen, macht dich auch nicht happy.“

Aktuell begeistert Ricky Gervais seine Fans mit seiner Serie „After Life“ auf „Netflix“. Darin spielt der Brite einen Journalisten, der sich nach dem Tod seiner Frau in eine ruppige neue Persönlichkeit flüchtet, um alle weg zustoßen, die ihm eigentlich nur helfen wollen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos