Rihanna: Schminktutorial

Neben ihrem Gesangstalent, kennt sich Superstar Rihanna auch sehr gut mit Make-Up aus. Das bewies sie jetzt in einem Schmink-Tutorial für den Sommer, in dem sie Produkte ihrer eigenen Beauty-Line „Fenty Beauty“ verwendet. Es geht darum, gut auszusehen und trotzdem natürlich zu wirken.

Das Video ist auf der Streaming Plattform „YouTube“ zu sehen. Auf „Instagram“ zeigt sich der Popstar dann sogar anscheinend ohne Make-Up und erntet dafür über 1,2 Millionen Likes.

Rihanna hat sich in den letzten Wochen immer wieder im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt. Sie spendete mehrere Millionen Dollar, um das Gesundheitswesen zu unterstützen und spendete ihren persönlichen Vorrat an Schutzkleidung an Fachkräfte in New York.

Foto: (c) Landmark / PR Photos