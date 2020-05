Rita Ora sorgt sich um ihre Mutter

Rita Ora ist fast krank vor Sorge. Ihre Mutter Vera Sahatcu ist wieder zu ihrem alten Job als Psychiaterin zurückgekehrt, um gegen die mentalen Folgen des Coronavirus zu kämpfen.

Bei „Heart Radio“ meinte die Sängerin dazu: „Ich spreche jeden Tag mit ihr, wahrscheinlich zweimal am Tag. Ich mache mir immer große Sorgen, aber ich kann sie nicht aufhalten. Meine Mutter ist eine so positive Person und auch dabei ist sie so erbaulich. Sie hat das Gefühl, dass es ihre Pflicht und ihre Verantwortung ist. Das ist so inspirierend.“

Rita Ora selbst hat sich übrigens, gemeinsam mit ihrer Schwester Elena, als freiwillige Helferin beim britischen staatlichen Gesundheitsdienst gemeldet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos