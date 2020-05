Robbie Williams: „…bis zur Erektion!“

Es ist wirklich schwer zu erklären, was Robbie Williams in seinem neuesten „Instagram“-Video treibt! Der Sänger sitzt einfach da, mit einer Kettenhaube bekleidet, und rappt eine Art Freestyle über die Kommentarsektionen von Social Media Plattformen. Da sind Perlen dabei, wie „In deiner Kommentarsektion, in deiner Kommentarsektion, tippe ich, tippe ich, tippe ich bis zur Erektion!“

Schauspielerin Courteney Cox hat den verwirrenden und bisweilen verstörenden Clip äußerst treffend kommentiert. Sie schrieb: „Ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber ich liebe es!“

Übrigens: Robbie Williams präsentierte kürzlich eine sehr coole Coverversion seines Hits „Angels“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos