Robbie Williams covert seinen Hit „Angels“

Wow, was für eine coole neue Version mit Ohrwurm-Garantie!

Robbie Williams hat seinen eigenen Song gecovert – und das in einer funkigen und lässigen Reggae-Version. Es handelt sich um seinen Erfolgshit aus dem Jahr 1997: „Angels“, an sich ja eher eine echte Schnulze. Der Song funktioniert aber auch anders, zeigt der Musiker jetzt mit Comedian Alex Horne im Podcast „The Horne Section Podcast“. Auf dem „Instagram“-Kanal „Horne section“ präsentiert Williams per Videochat mit Horne und anderen Musikern sein Erfolgslied. Und die Fans sind begeistert, so heißt es in den Kommentaren: „Besser als das Original“, „Brillant“ und „Das ist das Beste, was ich die letzte Woche angesehen habe.“ Robbie Williams zeigt sich im Video übrigens mit raspelkurzen Haaren.

Zum neuen Album von Robbie Williams werden seine Fans übrigens ordentlich das Tanzbein schwingen können.

Foto: (c) Sony Music