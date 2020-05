Robbie Williams feuert Streit mit Liam Gallagher erneut an

Robbie Williams kann es einfach nicht lassen und hat den Streit mit Liam Gallagher neu angefacht.

In einem „YouTube“-Interview mit Chris Thrall sagte der Sänger, dass „Beady Eye“, die Band die Gallagher nach dem Ende von „Oasis“ gründete, einfach nicht gut waren. Wörtlich meinte Williams: „Wir nehmen an, dass das, was wir in unserem britischen Prisma über unsere Stars sehen, auch weltweit passiert. Doch das interessiert niemanden außerhalb von Großbritannien. Liam hat ‚Beady Eye‘ gegründet und, um ehrlich zu sein, die Songs waren nicht wirklich gut. So einfach ist das. Die Idee und das Konzept dahinter waren einfach nicht sehr gut.“ Damit jedoch nicht genug. Robbie legt noch einen drauf und fügte hinzu: „‘Oasis‘ hatten eine anständige Karriere in Amerika, aber keine massive Karriere.“

Eine Antwort von Liam Gallagher dazu steht noch aus.

Foto: (c) Rui M. Leal / PR Photos