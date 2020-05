Robbie Williams: Sein Vater hat Parkinson

Schwere Zeiten für Robbie Williams. Er hält sich zur Zeit in Los Angeles auf, während seine Eltern in England leben. Dabei würde der Musiker seine Eltern gerade wahnsinnig gerne besuchen, denn sein Vater leidet an einer ernsten Krankheit. Bei ihm wurde Parkinson diagnostiziert.

Gegenüber der britischen Zeitung „Mirror“ erzählte der 46-Jährige, dass er momentan mit „Angst und Panik“ kämpfe. Schließlich ist es noch nicht erlaubt, das Land zu verlassen, doch er würde seinen Vater so gern unterstützen und ihm beistehen. Weiter erzählte er: „Wir haben im Moment eine Menge familiäre Probleme.“

Die Parkinson-Erkrankung seines Vaters ist nämlich nicht die erste ernste Diagnose in Robbies näheren Umfeld. Auch seine Schwiegermutter leidet an der Nervenkrankheit und außerdem noch an der Autoimmunkrankheit Lupus.

Foto: (c) Landmark / PR Photos