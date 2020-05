Robbie Williams steigt ins TV-Geschäft ein

Robbie Williams möchte sich als TV-Produzent neu erfinden. Das hat der 46-Jährige der britischen „Mirror“ verraten.

Das „Take That“-Mitglied sagte in einem Interview mit der Zeitung: „Es gibt einen neuen Pfad, den ich beschreiten werde – Fernsehen. Und ich bin total begeistert davon. Ich hoffe, wir können bald wieder zurück in den Normalzustand, denn ich habe so viele Ideen für das Fernsehen, die ich umsetzen möchte. Fünf Formate sind dem Bericht zufolge zur Zeit in der Mache.“

Mehr Details verriet der Popstar zwar noch nicht, aber nach seiner Jury-Tätigkeit bei der Talentshow „The X Factor“ scheint er auf den TV-Geschmack gekommen zu sein. Dort war er 2018 gemeinsam mit seiner Frau Ayda Field Teil der Jury.

Foto: (c) Sony Music